Aries (marzo 21 - abril 20)

El agobio no será la solución para tus problemas de hoy. Si no tienes tiempo de terminar tus labores o llegas tarde a una cita, enfrenta tu responsabilidad y ve de frente.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Luego de ciertas dudas, llegarás al punto de tomar una decisión importante que probablemente te llevará a otro lugar durante un tiempo. Este es el principio de algo más grande que te dará nuevas experiencias.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy tendrás muy presente tu imagen, dedicarás bastante tiempo a cuidarte y eso te hará sentir a gusto contigo. Los demás lo notarán y te lo harán saber. Eso aumentará tu autoestima y hará que todo vaya sobre ruedas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Es importante procesar en tu mente ese trabajo que tienes entre tus planes. No seas impulsivo y analiza la situación. Si ya tienes todo asimilado, podrás exponer tus ideas con seguridad. No dudes en tu capacidad de convencimiento, solo debes darle tiempo.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Se critica mucho a las redes sociales, pero ahora mismo pueden ser un buen instrumento si las usas como un elemento de trabajo. Se te ocurrirán muy buenas ideas, pero debes ser serio y responsable. Dedícale el esfuerzo que se merece.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Si estás en una reunión y sientes tensión, intenta descargarte de esa energía negativa, ya que puede ser muy dañina para tu desempeño y el de otros. Intenta romper el hielo con palabras de ánimo o incluso con humor.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy los temas relacionados con tu salud te aterrizarán en la realidad. Tómatelo con calma, puede ser el aviso que necesitabas para responsabilizarte antes de que sea tarde. Si tú estás bien, podrás cumplir tus propósitos sin trabas.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Esta jornada se te dará muy bien cualquier tipo de trabajo artesanal y tendrás resultados que podrás mostrar a una persona interesante. Esto se acercará a las posibilidades de abrir mercados y nuevas ganancias.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Desde hace tiempo deseas acercarte a un círculo social que te atrae y hoy podría llegar el momento de que tus deseos se concreten. Tu esfuerzo y trabajo darán resultados y podrás ver los frutos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Previene cuando se tata de salud, no esperes para vivir un susto o hasta que te llegue una advertencia. No te dejes llevar por la idea de que no te puede pasar nada porque no es cierto. Piensa en tu futuro y en quienes te quieren.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tendrás muchas ganas de conocer otras realidades, de viajar y de no dejar que nada ni nadie te frene. Aprovecha ese ímpetu, pero ten control. No tomes decisiones a la ligera.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy será clave las relaciones sociales que tienes para un trabajo que te interesa. Lo importante es que tendrás opciones de acercarte a alguien que podría ayudarte a llegar donde quieres. Toma la oportunidad, porque serás escuchado.