Aries (marzo 21 - abril 20)

Eres una persona sincera y eso no tiene nada de malo, pero a veces tus palabras son tan directas que toman de sorpresa a los demás. Modera tu comentario y, sin dejar de decir lo que piensas, ten en cuenta el peso de lo que dices.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Una persona cercana a ti podría vivir un momento delicado y eso te afectará, porque sentirás preocupación. Por mucho que quieras intentar solucionar el inconveniente, lo único que puedes hacer es brindar tu apoyo durante el momento de dificultad.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tu relación con tu pareja ha gozado de tranquilidad durante un tiempo. Llegar a eso les ha costado bastante, porque han debido aprender a alcanzar un equilibrio. No dejes que las cosas insignificantes anulen lo que han logrado.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Regresaras de un momento de descanso. No te alteres con la cotidianeidad al volver a la vida real. No intentes solucionar inmediatamente las cosas que quedaron pendientes, porque no será posible y solo conseguirás estresarte.



Leo (julio 23 - agosto 22)

La gran energía que sentirás te dará las fuerzas para entablar una conversación con una persona con la que siempre chocas y con la que nunca llegas a un acuerdo. Aprovecha el impulso y di lo que piensan sin ofender a los demás.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Si tienes tiempo para darte un descanso hazlo, necesitas despejar tu mente. Concreta lo que sea necesario para dejar atrás las responsabilidades que te estresan diariamente.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

A veces entregas más de lo necesario cuando se trata de tu familia, pero no es necesario. No hagas más de lo que te corresponde y no asumas responsabilidades que no son tuyas. No tiene nada de malo priorizarte.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Permanecer en silencio es más que suficiente para que se entienda tu postura. No hará falta que digas ni una palabra para que esa persona con la que has tenido roces entienda la indirecta.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Recibirás una pequeña sorpresa que te ayudará a olvidar por un momento los malos ratos que has debido soportar. Un ser querido o alguien cercano a ti mostrar lo mucho que vales y te ayudará a mejorar tu bienestar.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Las cosas finalmente resultarán tan y como lo querías, comenzarán a tomar forma y el rompecabezas encajará perfectamente. Totos tus esfuerzos valdrán la pena.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

No dejes que una sola cosa empañe lo que has construido. Algo podría pasar que ponga en limbo tu relación, pero es mejor veas las cosas tal como son.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Lo que más quieres en este momento es conseguir paz en tu familia. Ciertos asuntos han llevado a la desunión y el ambiente se siente alterado. Eso te ha llevado a tomar muchas responsabilidades.