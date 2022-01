Aries (marzo 21 - abril 20)

Las cosas andarán bien en el ámbito profesional, mejor de lo que esperabas. Esto renovará tus metas en ese aspecto, pero también tus objetivos profesionales. Es probable que alguien te contacte y te dé una buena noticia.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No te rindas si te propusiste cambiar algo de tu persona. Puede ser que esté resultando más difícil de lo que pensabas, pero verás que si mantiene el ritmo, verás resultados que te reconfortarán. Tu fuerza de voluntad será determinante.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tendrás que poner de tu parte y pensar no solo en ti, sino en los demás. Pregúntate cómo puedes ayudar a otros, o aportar en sus vidas. Hay una persona que realmente necesita de ti. Inténtalo y verás como terminarás sintiendo satisfacción.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

No olvidar fomentar las relaciones sociales. No hagas nada por presión o que te haga sentir incómodo, pero de vez en cuando intenta compartir con otras personas, llamar a tus amigos o incluso pasar más tiempo con tu familia.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Desde hace tiempo tienes planeado un viaje. No dejes pasar el tiempo, sal y libérate. Te servirá para escapar de los pensamientos tensos que últimamente te han estado molestando.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

La economía está a tu favor desde hace un tiempo y así seguirá si sabes cómo administrar tus ingresos. Puede que un gasto inesperado te tome por sorpresa. No te agobies, verás que tiene solución y que a fin de cuentas no logrará arruinar tus planes.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te llegará una noticia de alguien que vive lejos y a quien no ves hace mucho tiempo. Te enterarás de algo que te generará un poco de decepción. Analiza la situación y reaccione como creas pertinente. Intenta dejar de lado las palabras hirientes y di lo que piensas de forma inteligente.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Sentirás que alguien te mira de una forma diferente y especial. No te lo esperarás, pero te hará sentir bien. Aprovecha el momento, ve hasta dónde pueden llegar las cosas, pero siempre con cuidado.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Si tienes días para descasar, aprovéchalos. Date un momento para reflexionar y para replantearte que quieres en el futuro cercano. Estar relajada te ayudará a tomar mejores decisiones.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Si tienes el tiempo, desconéctate de las redes sociales, al menos unas horas. Tienes que terminar algo muy importante y necesitas concentración. Verás como todo resulta mejor.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te cuesta ser parcial y eso te podría jugar una mala pasada hoy. No trates de quedar bien con nadie, di lo que piensas y no temas las repercusiones. Es mejor ser directo ante todo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Has estado recibiendo alertas sobre tu salud. No las dejes pasar. No es nada grave, pero si dejas pasar el tiempo, podría haber consecuencias series. No podrás cumplir tus metas si estás enfermo.