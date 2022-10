Aries (marzo 21-abril 20)

Abre tu mente a algún nuevo conocimiento o práctica que te puede traer beneficios cuerpo-mente como la meditación o el yoga.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Estás pensando en cambiar algún aspecto del trabajo en el que no te hallas a gusto porque necesitas más actividad y te parece que no aprovechas todos tus conocimientos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tus relaciones personales se alimentarán hoy de tu afecto y eso te será devuelto con creces muy pronto. Es una corriente de simpatía muy importante para ti en este momento.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Puede que algunas personas piensen que no tienes razón en algo que organizas o decides puede que eso afecte tu ánimo, piensa que debes seguir adelante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hacer ejercicio y relajar tus músculos te vendrá muy bien de cara al futuro más cercano y más si tienes cerca una prueba de cualquier tipo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Si crees que debes de reclamar algo que no está bien o en lo que sientes que hay alguna clase de engaño, hazlo sin dudar, aunque amablemente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Brillarás mucho en una reunión, aunque sea a través de la tecnología. Eso no impedirá que demuestres muchas cosas positivas y que alguien vea que has hecho algo importante.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy puede ser una jornada muy placentera porque te vas a volcar en los proyectos más lúdicos que tengas a tu alcance. Te vendrá bien disfrutar del aire libre ya que le sentará muy bien a tu espíritu.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No insistas en pedir algo a una persona que ya te ha dicho que no, sea lo que sea, porque no vas a conseguir tus propósitos y solo te puedes llevar una mala respuesta.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy vas a encontrar en tu camino a alguien que te sonreirá y eso te va a hacer sentir mucho mejor y que las cosas no son tan duras o difíciles como a veces te parecen.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Llegas hoy a una conclusión muy importante respecto a cómo te debes de tomar las cosas. Ahora lo que te interesa es sentirte bien y una manera de hacerlo es buscar en tu interior la paz.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Recuperas una relación con un jefe, o con alguien con poder, que estaba bastante deteriorada y ahora se recompone con bastante buen tono y amabilidad.