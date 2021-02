Horóscopo de hoy martes 23 de febrero de 2021 según tu signo zodiacal

Signos del Zodiaco:

Aries (marzo 21-abril 20)

No te importará ceder en algunos asuntos que no crees tan importantes con tal de ver a alguien cercano sonreír. Esa postura es muy conmovedora porque significa que sabes valorar el afecto de los demás y dejar de lado tu parte egoísta y autosuficiente.



Tauro (abril 21-mayo 20)

A pesar de que hoy te vas a encontrar con ciertas dificultades, desarrollarás un talento especial para buscar asociaciones profesionales o de negocios fructíferas y muy bien equilibradas para los intereses de todos. Será un trabajo en el que te lo pasarás bien.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Te gustará escuchar algo con lo que te vas a encontrar muy a gusto, algo que te que lleva a un lugar imaginario muy agradable y querido por ti. Quizá sea una música o unas palabras de consuelo en un momento delicado que vas a agradecer mucho.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Tendrás que soportar hoy cierta carga de trabajo añadida y eso no te resultará nada fácil ya que es un poco complicado. Debes hacer valer lo que supone para ti, ponlo en valor delante de tu jefe ya que eso te vendrá muy bien después.



Leo (julio 23-agosto 22)

Se cumplirá algo que deseabas con todas fuerzas y eso te va a hacer muy feliz. Si se trata de la pareja o la familia, va a haber una corriente de armonía que te compensa de muchos sinsabores y batallas. Sonríes y dejas que todo fluya con tranquilidad.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Alguien te llama para elaborar un trabajo que necesita ser muy detallista y exhaustivo y te compensará mucho colaborar en él porque vas a demostrar tus capacidades de sobra y eso sube tu autoestima. Pon todo tu entusiasmo en ello.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si tienes animales domésticos, tendrás que prestarles mucha atención, pero te la compensarán con creces porque esa corriente de afecto que recibes de ellos, es algo con lo que te sientes muy feliz. Compártelo con alguien que también disfruta con ellos.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Vas a darle gusto a alguien con algo doméstico, quizá relacionado con la cocina, que sabes le gusta. Puede que sea una manera divertida de compartir tiempo y abrir canales de comunicación. Así te acercarás más a esa persona o retomarás una buena costumbre.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

A pesar de que te hayas podido enfadar con un amigo porque crees que ha tenido un gesto muy egoísta, hoy vas a dar un paso de acercamiento y eso está muy bien. Perdonar te hará sentir mucho mejor. Porque así sientes más liberación.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Debes fijarte en el hoy, en el presente y dejar de darle tantas vueltas a lo que no ha llegado todavía. Centrarte en lo que tienes entre manos es lo más importante y a eso debes de dedicarte ahora. Alguien te hace reír y se lo agradeces.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Alguien te recuerda hoy que no están bien esas tentaciones egoístas que tienes a menudo y que no aportan nada positivo en especial si convives con alguien, ya sea pareja o compañeros. Debes pensarlo y procurar cambiar ciertas actitudes.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Querrás poner las cosas claras en un tema con el que no estás de acuerdo, probablemente con tu pareja, pero estás dilatando el momento y eso no te conviene. Enfréntalo de manera tranquila, pero firme. No discutas sin razones.