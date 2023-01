Aries (marzo 21-abril 20)

Necesitas buscar formas de relajación nuevas, que te aporten alguna emoción intensa y que aparten tu mente de cualquier tipo de negatividad. Una de ellas puede ser el baile.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Alguien creativo te planteará un buen negocio o un proyecto, pero no te gustará mucho compartir el protagonismo. Sin embargo, es necesario que dejes ciertas vanidades fuera y te pongas a trabajar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Si hay algo que no te entiendes de la actitud de la familia, debes dejar claro lo que significa y que estás en tu derecho de hacer tu vida. Eso no quiere decir que no respetes ciertas normas y acuerdos que facilitan la convivencia y el día a día.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Ese proyecto en que confiabas queda finalmente postergado, quizá hasta el verano. Habrás de recomponer tu economía y empezar a pensar con una mentalidad menos consumista y más apegada a lo necesario simplemente.

Leo (julio 23-agosto 22)

El fin de semana te trae bastante calma y descanso aunque te gustará estar en contacto, a lo mejor de manera virtual, con amigos o con la familia. No te agobies con las tareas cotidianas domésticas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Todo se vuelve a tu favor en esta jornada ya que alguien habla bien de ti o te recomienda para un trabajo, quizá menor, pero que te va a venir estupendamente. Sonríe y déjate llevar por un poco de tranquilidad en lo que a la economía se refiere.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Haz un poco de reflexión o alguna actividad que realmente te haga disfrutar o sentirte bien. Puede ser un paseo o escuchar música o cualquier actividad física.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy algo va a salir muy a tu gusto, quizá te enteres de que cierta persona que te lo está haciendo pasar mal se aleja o se coloca en una posición en la que ya no te afecta su influencia.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Ciertas compañías no te hacen demasiado bien y te obligan, además, a mentir a tu familia porque no quieres que nadie conozca esas relaciones.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No te despistes si quieres conseguir algo relativo a tu forma física o a tu imagen. Esto significa que debes poner de tu parte para conseguirlo, ya que no llegará solo y sin esfuerzo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Puedes encontrar hoy un cierto alejamiento en una persona que te interesa y a la que has estado escribiendo o mandando mensajes y notas que no te contesta en el mismo tono que antes.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Intenta descansar lo que puedas y no complicarte demasiado hoy con nada, porque lo que te interesa es mantener la tranquilidad mental y no dejar que los acontecimientos te sobrepasen.