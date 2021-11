Aries (marzo 21-abril 20)

No te pongas de mal humor si ves que todo sigue igual en un tema laboral que se ha estancado y que nadie hace nada por renovar o mejorar. Es el tiempo que te ha tocado y de momento no va a cambiar. Lo mejor es asumirlo y centrarte en lo tuyo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Vas a plantearte la necesidad de hacer algo por los demás, de colaborar en un proyecto social, quizá algo que tenga que ver con la naturaleza, con la ecología. Y lo cierto es que te va a venir muy bien porque va a ampliar mucho tu mirada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Los consejos de cierta persona de edad te parecerán aburridos o carentes de sentido e incluso anticuados. Pero no es cierto, son muy valiosos y debes escucharlos y aprender de ellos todo lo que puedas. Solo es cuestión de respetar ciertas perspectivas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy es importante que reserves para ti un buen rato, para estar solo o sola en lo que más te apetezca hacer y sin dar ninguna explicación de dónde vienes o adónde vas. Te sentará muy bien esa libertad, pero no lo confundas con una huida hacia adelante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te pones en marcha para solventar un tema de dinero que te ha sobrevenido sin que te dieras cuenta y ahora te toca correr. Es cierto que es urgente pero no es bueno que te precipites. Mira bien lo que haces y no aceptes la primera solución que se presente.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No sabrás muy bien a qué carta quedarte con una actitud que verás hoy en un compañero de trabajo. Quizá demuestre mucho egoísmo y una reacción que no te gustará nada. Aléjate un poco y darte margen para saber de verdad quien es.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Lo que verás hoy a tu alrededor te va a ser muy grato ya que vas a pasar un día en el que todo va a funcionar según lo habías calculado y todo funcionará sin ningún obstáculo, con fluidez. Estarás muy en calma. Todo eso te va a sentar de maravilla.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Alguien busca tu consejo, tu asesoramiento, en un asunto de pareja. Serás capaz de verlo objetivamente y de ofrecer tu mediación para que las cosas mejoren, al menos en parte. Es una buena acción, pero debes hacerlo con mucho tacto y respeto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Es cierto que te costará aceptarlo e intentarás aplazarlo, pero no te interesa negarte a ir esa reunión a la que te han convocado, quizá con urgencia, porque desbarata tus planes de ocio. Más adelante verás que te convenía ir y te alegrarás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Quizá te pongas demasiados obstáculos a la hora de encontrar pareja o creas que tu carácter puede ser un cierto problema, por tender hacia la seriedad y atraerte poco lo frívolo. Salta esa barrera y muestra todas tus virtudes.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te busques problemas en el trabajo donde no los hay. Puede que no te gusten algunas cosas o algunas personas, pero no muestres enfado ni desagrado. Puede ser muy contraproducente para ti. Es hora de tener cautela y toda la empatía posible.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Construirse emocionalmente a partir de la sensibilidad, de lo interior, es una meta que te puedes proponer ahora. No tienes que dar explicaciones a nadie si dedicas más tiempo a lo espiritual y alejas lo material. Es un camino que te traerá satisfacciones.