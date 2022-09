Aries (marzo 21-abril 20)

Esta semana no empezará bien para ti, no necesariamente por cosas malas porque no será así, pero te verás obligado a la voluntad de otras personas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tienes mucha resistencia y capacidad de lucha junto con el apoyo de amigos que te protegen van a hacer que disfrutes de un día.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Será un día afortunado con la posibilidad de conseguir éxito en lo profesional o financiero, todo pasará al mismo tiempo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Eres uno de los signos más vulnerables y débiles, pero también uno de los que tienen mayor protección astral y espiritual.

Leo (julio 23-agosto 22)

La semana para ti comenzará con algunas batallas pero con mucha suerte y mensajes positivos. Aunque todo esté en contra te irá bien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Puede que tu ánimo te de una mala pasada, podrás ver un pequeño fracaso o algo de menos importancia con mucho drama.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Todo empezará bien, pero si quieres que luego continúe así vas a tener que hacer sacrificios incluso renunciar a cosas importantes para ti.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy te enteras que termina una importante pena en lo sentimental o familiar, también te podría ser en lo laboral.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Sigue adelante sin cuestionarte las cosas porque hoy puede que salgan más las dificultades

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Será un día afortunado gracias a la influencia del Sol en tu signo. Es un momento favorable porque tus sueños al fin se hacen realidad.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Medita muy bien las cosas antes de hacerlas, sobre todo los asuntos que estén relacionados con el dinero y los bienes.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El bien triunfa sobre el mal, aunque a veces te cuesta hacer ese camino, al final siempre hay algo que pone en orden las cosas.