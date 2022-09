Aries (marzo 21 - abril 20)

El será más feliz de lo común y también brindará mayores comodidades en cuanto a asuntos mundanos y laborales. Por otro lado, también te sentirás mejor, más optimista y menos agobiado por preocupaciones o dificultades. Este será un buen momento para enfrentar preguntas y problemas sin respuesta.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te espera un día más afortunado, y muchos de los problemas que te han estado acosando desde esta semana tendrán soluciones inesperadas, o encontrarás tu propia manera de resolverlos. Todo esto te ayudará a recuperar tu paz y retomar el control de tu destino.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Aunque no lo creas o no lo esperes, el destino puede intervenir en tu vida para solucionar un problema que te resulta muy frustrante, una intervención que puede venir de manos de un amigo, un golpe de suerte o algún evento radical.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

La felicidad está muy dentro de ti, así que está mal buscarla fuera. Llegará a ti si logras confiar en todos los grandes flujos de energía positiva que se esconden dentro en tu interior. Comienza para ti un muy buen camino, no solo a nivel material o laboral, sino también a nivel íntimo.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy se revelará la buena estrella que siempre estará contigo, aunque muchas veces no la veas. Una fortuna te ayudará a superar algunos oponentes o algunas situaciones difíciles. Cuando las cosas parezcan muy mal para ti, de repente se solucionarán.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Venus, el planeta del amor, te traerá nuevas fantasías y esperanzas. Poco a poco se irán los que no te querían o no estaban para ti, con su dolor y sufrimiento. La vida te trae nuevas oportunidades ahora y te dará optimismo nuevamente, pero esta vez sobre una base más firme.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy es un gran día y es momento de tomar una decisión, tirarte a la arena o enfrentarte a algún cambio al que tanto tiempo te has resistido. Te espera un día lleno de sorpresas o noticias inesperadas, pero en realidad no será malo, todo lo contrario, por mucho que lo creas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No te relajes, aún no es momento de celebrar. Justo cuando crees que tienes todo por lo que has luchado, de repente surgen problemas que no esperabas. Tienes más enemigos y envidias de los que crees, y no te lo pondrán fácil, pero solo retrasarán tu victoria.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Últimamente has estado más sensible que de costumbre, las cosas te afectan con más fuerza y, en ocasiones, incluso te has sentido menos seguro. Pero estas cosas definitivamente son emocionales, la realidad es que los planetas más benéficos te están protegiendo y te lo estás pasando genial en todos los sentidos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Siempre has sido cauteloso y pocas personas conocen tus verdaderas intenciones, pero ahora puedes tomar esa actitud de manera más conveniente porque no puedes confiar en algunas personas en el entorno laboral. Has estado trabajando en lo que quieres lograr durante mucho tiempo, pero nadie debería saberlo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

La buena fortuna llegará inesperadamente o por medio de alguien que menos te lo esperas. Será un día lleno de sorpresas. Puede que encuentres una gran alegría en tu vida íntima o la cercanía de alguien por quien sientes un amor secreto y apasionado. El destino te traerá cosas muy buenas.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tienes que ser paciente, cualquier cosa que valga la pena requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero si no te calmas y dejas que las cosas sigan su curso, puedes perder grandes oportunidades o arruinar tu esfuerzo a largo plazo, sin importar lo que pase.