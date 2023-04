Aries (marzo 21-abril 20)

Pronto comienzan las vacaciones de Semana Santa, y si esperabas tener un día estupendo a lo mejor al final las cosas no van por donde tú deseabas, aunque eso no significa que vayan a ir mal. No te dejes llevar por los nervios, quizás sí que tengas un buen día, aunque todo se desarrolle por otros caminos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Será un día turbulento emocionalmente. La Luna formará hoy algunas configuraciones tensas con el Sol y otros planetas y eso te inestabilizará aunque no haya motivos para ello. Podrían haber peleas o desencuentros familiares.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy será un día feliz, favorable para las relaciones y comunicaciones, ideal para viajar o estar en contacto con la naturaleza. Claro predominio de vivencias agradables en el amor o la amistad, o para dar comienzo a un romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La Luna se encontrará hoy poderosa pero disonante, y esto te podría llevar a destapar emociones negativas o alguna crisis depresiva. En estos momentos tu vida y tu destino se dirigen poco a poco hacia tiempos claramente más favorables, tenlo muy presente.

Leo (julio 23-agosto 22)

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en el día de hoy. Tendrás un magnífico comienzo de las vacaciones de Semana Santa, donde todo va a salir como tú deseas. Además, te mostrarás sumamente generoso con tus seres más queridos, igual que la vida lo va a ser contigo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy inicia un periodo en el que te será posible olvidarte un poco de los problemas laborales, lo cual ya es casi un milagro, y disfrutar de unos días en los que te vas a sentir mucho más lleno de armonía de lo que esperas. Ahora los planetas te van a favorecer y podrás gozar de una verdadera paz.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

A pesar de van a comenzar las vacaciones de Semana Santa, te va a ser muy difícil desconectarte de algunos asuntos del trabajo o de las preocupaciones por las finanzas. De todos modos, debes estar tranquilo porque ahora los astros te van a ayudar y favorecer, y tus problemas se arreglarán.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Las cosas no son como tú esperas, en realidad no son peor sino simplemente diferentes. Un problema va a hacer que tengas que modificar planes. Si tenías pensado hacer un viaje tal vez no te sea posible, o en su caso ese viaje no tendrá los resultados que tú deseabas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estás dejando atrás una etapa de tu vida, y no puedas evitar mirar hacia atrás con tristeza. Sin embargo, eso no debe hacerte olvidar que estás entrando en otra etapa mucho mejor. Deja atrás el pasado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

En estas vacaciones de Semana Santa vas a poder gozar de algo que necesitas desde hacía tiempo, un momento de alegrías y placeres, poder olvidarte de todos esos problemas del día a día que van consumiendo tu vida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Vas a abordar estos días de vacaciones con alegría pero también con cierta prudencia. Con razón o sin ella te preocuparás por el dinero y los asuntos materiales, quizás las previsiones en ese ámbito no se están cumpliendo como tú esperabas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy tendrás noticias de algún ser querido que no solo te darán una gran alegría, sino que podrían traerle un cambio muy positivo a tu vida. No será la única sorpresa en positivo que tengas estos días. El destino te va a sacar de algunos problemas.