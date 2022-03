Aries (marzo 21 - abril 20)

Lograste solucionar solo un asunto laboral que te estaba aquejando y comenzarás a sentir la satisfacción de haberlo conseguido por tus propios medios. Subirá tu autoestima, aprovecha el impulso.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Pide ayuda si estás agobiado, no sientas vergüenza por ello. Siempre habrá una persona dispuesta a extenderte la mando. No te exijas más de lo que puedes dar.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No le des muchas vueltas a esa discusión que tu viste con un amigo o persona cercana. Espera a que se calmen las cosas, a pensar con la mente fría y luego podrás tomar decisiones correctas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Recientemente conociste a alguien y tu impresión ya está muy clara. Si quieres llegar a algo más con esa persona debes ser claro y directo, no andes con rodeos.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tienes que aprender a gestionar mejor algunas situaciones. No dejes que lo que hacen otros afecte tu ánimo más de lo que debería. Enfócate en ti, en tus acciones.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Esquiva las malas caras o actitudes de otras personas, no dejes que su estado emocional influya en el tuyo. Si no es de tu incumbencia, no tiene porqué afectarte y generar mayor preocupación.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tus emociones estarán a flor de piel hoy, pero de forma positiva, no te preocupes. Sentirás mucha satisfacción, tranquilidad y calma. Aprovecha el momento.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tomaste una decisión y ahora tienes dudas, no sabes si fue lo mejor. Pero lo cierto es que ya nada puedes hacer para cambiarlo, deja de darle vueltas y espera a que pasa el tiempo, solo así sabrás si hiciste lo correcto. Por mientras vive tu vida.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Estas esperando una respuesta en el ámbito laboral, pero debes tener paciencia, las cosas no llegarán tan rápido como crees. Continúa haciendo tus cosas y cuando menos lo esperes recibirás una noticia.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Puede que esa persona que te acompaña todos los días no te dé el mejor consejo. No dejes que lo que te diga afecte tu día, puede que no esté pasando por un buen momento, así que no tomes sus palabras a pecho.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

El trabajo se te ha estado haciendo más difícil que lo que acostumbras y has llegado a pensar que no estas capacitado, has tenido algunos momentos de estrés, pero debes ser paciente, conseguirás adaptarte si eres perseverante.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Busca una actividad que te ayude a mejorar tu concentración así mejorará tu memoria, ya que has estado experimentando dificultades con eso. Busca el equilibrio y evita los momentos angustiantes.