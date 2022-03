Aries (marzo 21-abril 20)

Tu fuerza de voluntad te ayudará hoy a encarar una conversación que quizá no es la que más te apetece del mundo porque tendrás que dejar claro algo relativo a los negocios. Pero después te sentirás bien, ya que en el fondo es lo que querías hacer.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Sabes cuáles son tus límites a la hora de discutir algo con tu pareja o con un amigo. Hoy no te interesa sobrepasarlos, o después puedes arrepentirte. Aunque las reconciliaciones se te dan bien, pero es mejor que vayas con cierto cuidado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Cierta cantidad de dinero va a llegar a tus manos o muy cerca de ti, a otra persona de la familia o a la pareja. Debes de tener cuidado en no mostrar que quieres controlar todo con cierta avaricia. Al fin y al cabo, ese dinero no es enteramente tuyo.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Busca el consejo de un experto si quieres solucionar un tema económico. Te alertará de un posible peligro o de una cantidad extra que alguien te pudiera reclamar y en la que no habías pensado. Es importante que le hagas caso.



Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy vas a sentir que poco a poco, las cosas se recolocan y te empiezan a influir positivamente en tu ánimo. Te apetecerá estar en contacto con personas que te aportan diversión o confianza plena. Por la noche, no te vendrá mal cuidar tu alimentación.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Si hoy te centras en el presente y no das ninguna vuelta a ningún tema espinoso, será mucho más agradable la jornada. Si tienes un trabajo por delante, hazlo de manera tranquila, con sosiego y sin estresarte. No importa si no está perfecto, ya lo rematarás.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy vas a saborear la felicitación por un trabajo bien hecho o por algo en lo que has puesto mucho empeño. Ese reconocimiento es algo que mereces y que te llevará a un siguiente paso muy interesante. Cuéntaselo a la gente de confianza.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te divertirás bastante con las ideas o lo que te cuente alguien más joven que tu o quizá niños o niñas si estás cerca de ellos, porque lo cierto es que será muy refrescante y ligero, te vendrá muy bien. Descargarás tensión y mal humor.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Intenta ajustar tu ritmo a las circunstancias, pero sin sentir que estás fuera de nada, porque eso no es cierto. Rendirse en cualquier sentido no es una opción y eso debes de tenerlo ahora muy presente. Si te mantienes firme, ganarás mucho.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Pon atención a alguien que puede tener envidia de ti. No te extrañe escuchar algún comentario malintencionado para ganar puestos o para quedar bien delante de personas con poder. Acláralo cuanto antes, no lo dejes pasar.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No será un día hoy especialmente bueno, más bien lo vivirás todo con monotonía e incluso será algo aburrido. Debes aprovechar el tiempo libre para ampliar un poco tu campo de acción. Hay mucho que puedes aprender, ponte a ello.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Por fin te llega una noticia que te trae mucha tranquilidad, ya que se solventa un tema que te preocupaba especialmente. Sonríes y das las gracias a quien ha hecho posible que ahora todo mejore. No estará de más ofrecerle un detalle, algo pequeño pero significativo.