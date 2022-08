Aries (marzo 21 - abril 20)

Normalmente todo te cuesta mucho trabajo y te enfrentas a muchos obstáculos. Pero ahora Júpiter, el mejor planeta para tu signo, te brinda más suerte y protección, más posibilidades de que los sueños y fantasías pasadas se hagan realidad. Tienes que tomar acción y hacer muchos movimientos.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Tienes que aprender a ser más flexible o la vida te traerá muchos problemas y decepciones. La terquedad es una de tus mayores limitaciones y puedes vivir un ejemplo de ello. Si tienes más manos izquierdas, puedes evitar muchas discusiones y decepciones que terminan por no dejarte hacer nada.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy vas a tener un día muy ocupado, cada vez se te va a complicar más y si estás de vacaciones, te pasará igual. Ya sea trabajo físico o intelectual, aunque realmente disfrutes lo que haces, tendrás un día agotador y lleno de obstáculos.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Dicen que eres una persona vulnerable, aunque en el fondo es solo una capa exterior, porque tienes mucha más fuerza y resistencia de lo que parece, y esto se puede ver claramente en los momentos difíciles de la vida. Detrás de tu sensibilidad hay un guerrero dispuesto a darlo todo por quien más ama.



Leo (julio 23 - agosto 22)

La decepción dolorosa en el amor o la amistad puede amenazarte. Cuando entregas tu corazón, eres como el sol, protegiendo y dando vida y calor con su luz, pero las personas que te rodean no son como tú, y no es de extrañar que te decepciones. Si quieres ser feliz, tienes que aceptar que siempre estás dando mucho más de lo que casi seguro recibirás.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Muchas veces te sientes desesperanzado y miserable porque las personas que te rodean no son ni la mitad de serias y responsables que tú y suelen obtener medallas más tarde. Es posible que hayas tenido este tipo de experiencia hoy, pero puedes olvidarte bien de los demás y estar muy orgulloso de quién eres.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Los planetas hoy no se manejarán muy bien y correrás un gran peligro de caer en un estado de depresión o melancolía, aunque apenas haya razón, lo que muchas veces es característico en ti.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Detrás de su personalidad apasionada y profundamente realista se encuentra un maravilloso mundo de sueños que estará muy vivo hoy. Vas a tener un día un poco difícil hoy, pero está bien, y lo más que deseas en este momento son algunos sueños de intimidad.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

El amor puede traerte dolor o tristeza, la disonancia planetaria te hará propenso a caer en la tristeza, pero debes saber que es solo un mal día que terminará.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Es el momento ideal para mostrar cualquier nivel de actividades emocionantes, trabajo, viajes, asuntos profesionales o simples actividades relacionadas con el deporte y el ocio. Te sentirás optimista y confiado sobre el futuro, lo que no suele ser común en ti, por lo que no debes desaprovechar este momento.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy estarás tan desesperado por convertir tus sueños en realidad, luchando por vivir la vida que realmente quieres, estás tan cansado de tener que hacer siempre cosas que distan mucho de tu verdadera realidad interior, cada vez tienes un deseo más grande. Muéstrale al mundo quién eres y cómo te sientes realmente.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hay muchas personas a las que has ayudado y te has sacrificado por ellas. Piensas que eso quedó en el pasado por ellas no lo han olvidado, ni el destino tampoco, así que ahora todo el amor te será devuelto, y encontrarás a alguien que mereces. Esta persona te abrirá todo tipo de caminos materiales y humanos.