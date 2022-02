Aries (marzo 21-abril 20)

Por mucho que quieras, hay cosas que no puedes cambiar, pero eso no significa que te dejes llevar por la melancolía. Asumir ciertas circunstancias de la vida es algo que debes hacer cuanto antes porque todo fluye con su propia cadencia.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Los intereses intelectuales van a estar hoy muy a flor de piel y la imaginación también. Ambos serán buenos aliados a la hora de plantear una estrategia para conseguir cierto dinero que necesitas.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Recibes buenas vibraciones de amigos o amigas que se preocupan por tu bienestar y si a uno de ellos le pides algún favor, lo harán con toda su mejor voluntad.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Haz tus planes sin contar demasiado con una persona que es poco de fiar o no se aclara en lo que le apetece. Si esperas que te los den hechos, lo más seguro es que te acabes quedando sin hacer lo que te apetece.



Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás una reunión en la que se juega mucho sobre ciertas posiciones y ambiciones de algunas personas. Debes poner mucha atención y no dejar que te quiten algo que te has merecido de sobra.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Aunque no estés completamente de acuerdo con algo, hoy no es día para levantar mucho la voz. El lado más práctico de tu mente se dará cuenta de ello y va a actuar en consecuencia con toda tranquilidad.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Acabarás muy pronto con todas las tareas porque lo verdaderamente importante para ti hoy es poder desconectar y salir al aire libre para que la naturaleza te ayude a canalizar y reponer tus energías.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Charlas muy interesantes o enriquecedoras son las que estarán más presentes en tu jornada y en ellas te encontrarás a gusto y con toda la confianza para expresar tus emociones y ciertas experiencias recientes.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Disfrutarás mucho hoy de unos ratos especiales con alguien a quien quizá conoces poco o has conocido hace poco, pero que te interesa cada vez más. Lo cierto es que tu autoestima sube y tu seducción también.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si no te apetece hacer algo, intenta negociar con tu pareja para evitar esa obligación. No será tan difícil y podrás hacer lo que más te apetezca si utilizas bien las habilidades sociales y das argumentos convincentes.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Ahorra esfuerzos hoy y busca los momentos idóneos para descansar sin barullo o gente que pueda alterar tus nervios. No estarás en tu día ideal para aguantar a personas bulliciosas o que no te caigan demasiado bien.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Insistir en un tema con una persona no te conviene. Ser excesivo o excesiva y robarle demasiado tiempo contándole algo que no le interesa, no te va a dar el resultado que anhelas y puede que pase de ti.