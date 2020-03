Hombre que viajó a Temuco con Coronavirus asegura que no sabía que estaba infectado y culpa al Minsal de no informarle

Tomás León, de 29 años, hizo sus descargos y culpó al Ministerio de Salud, esto tras conocerse que estando contagiado de Coronavirus, hizo un viaje de Santiago a Temuco para asistir a un matrimonio y no esperó los resultados de sus exámenes.

El hecho ha sido fustigado en redes sociales e incluso el Ministerio Púbico presentó una denuncia al joven por no respetar la cuarentena, situación que dejó a 27 personas aisladas por ser posibles infectados.

Pero el protagonista decidió hablar esta jornada: "El doctor sí me informó de que era sospechoso de coronavirus, algo que yo ya tenía claro, por eso mismo decidí hacerme el examen”, declaró a La Tercera.

Luego de hacerse los exámenes, el doctor que lo vio le dijo "que un mecanismo oficial de entrega de los resultados era revisar la página web del Minsal, en la que todos los días a mediodía se actualizaba la lista oficial con los exámenes positivos que se habían tomado el día anterior”.

Posterior a esto a León se le dio el alta activa, situación que según cuenta no implica un estado de cuarentena. “El viernes ya no presentaba fiebre ni ningún síntoma y, siguiendo el protocolo que se me había informado en el centro de salud procedí a buscar mis resultados en la página web del Minsal, sin aparecer en la lista oficial”.

Al no aparecer en la lista y no tener respuesta, decidió viajar: "Con esta información disponible y presentando un estado de salud totalmente sano fue que tomé la decisión de realizar un viaje que tenía programado hace meses a Temuco”.

El joven está molesto por la exposición de su caso, donde en redes sociales lo han criticado, y asegura que se le ha hecho "un daño invaluable, sin conocer la información y protocolos de entrega de resultados de que los yo disponía en ese momento".