De esta manera, todas las personas menores de 60 años que se encuentren en los tramos C y D, accederán a prestaciones gratuitas de atención en la Red Pública de Salud, quienes se suman a beneficiarios de los tramos A, B y mayores de 60 años.

A partir de septiembre, más de 5 millones de personas tendrán Copago Cero, vale decir, atención gratuita en la red de salud pública. Se trata de beneficiarios de los tramos ‘C’ y ‘D’ de Fonasa, quienes se suman a la gratuidad de quienes se encuentran en los fondos ‘A’ y ‘B’ y mayores de 60 años.

La medida fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric, quien calificó la medida como un “avance histórico en materia de salud”.

“Hoy día estamos acá para cumplir un compromiso que definimos en nuestro programa, que ratificamos en la Cuenta Pública del primero de junio, y que es un avance histórico en materia de salud”, sostuvo el Presidente.

De esta manera, las 15 millones de personas pertenecientes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tendrán gratuidad en todas las atenciones de salud dentro del sistema público.

El Presidente Boric comentó que, gracias a la medida, el sistema funcionará en base a las necesidades de la ciudadanía, dejando de lado los costos para el bolsillo de las familias.

“Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando en convertir a esa realidad: que sea un sistema de salud público, gratuito para todos y todas las usuarios de Fonasa, un sistema que funcione en base a ciudadanos, en base a las necesidades de las personas y no al tamaño de la billetera”, sostuvo.

A su vez, Boric agregó que en Chile “habemos mas de 15 millones de personas en Fonasa, y de ellas más de 6 millones pertenecen a los tramos C y D. Hoy día estos tramos realizan un copago por las atenciones en la Red Pública de Salud de un 10% en el tramo C y de un 20% en el tramo D, y nos parece que esto es injusto porque la salud tiene que ser un derecho en donde no esté condicionado por el tamaño de las billeteras de las familias”.

Sobre la misma base de los derechos, el mandatario afirmó que “no deben ser negocios” y agregó que, como Gobierno, “nos lo vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesible para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuánta plata tengan en el bolsillo”.