Conoce qué pasa si decides no ir a votar este 21 de noviembre ¿Hay multa?

Quedan exactamente cuatro días para las elecciones presidenciales. El domingo 21 de noviembre, a partir de las 8.00 horas y hasta las 18.00 horas, la ciudadanía deberá votar por un nuevo Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.

Ya puedes revisar en el Servel cuál es tu local de votación o si fuiste designado vocal de mesa. La consulta se hace directamente AQUÍ.

Por otro lado, si lo que quieres es conocer a los candidatos de tu distrito y circunscripción electoral, debes hacer clic AQUÍ.



¿Es obligatorio o voluntario votar este domingo?

Desde 2012, en Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario. Esto quiere decir que el domingo 21 de noviembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros, ni tampoco se expone a una multa.

Actualmente existe un proyecto de ley que busca retomar el voto obligatorio, sin embargo está en su primer trámite constitucional, por lo tanto no tendrá ningún efecto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Recuerdasque para votar debes portar tu cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos desde octubre de 2019. Asimismo, muy importante respetar las medidas de autocuidado contra el coronavirus, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.