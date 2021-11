Solo quedan 12 días para las elecciones presidenciales en Chile, jornada en que también se realizarán las elecciones de Senadores, Diputados y Consejeros Regionales (Cores).

El horario de los comicios será desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs, cuando las mesas de sufragio están autorizadas para dejar de funcionar siempre y cuando no hayan personas esperando emitir su voto.

El Servel habilitó el sitio Consulta.servel.cl para revisar los datos electorales, como el local de votación, mesa, si estas habilitado para sufragar o si debes cumplir con el rol de vocal de mesa.

Recordemos, que en Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 21 de noviembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse y tampoco se expone a multas.

En cuanto al pago por ser vocal de mesa, es de 2/3 de U.F equivalente a $20.034 pesos chilenos, además de recibir un monto extra para quienes asistan a las capacitaciones previas.

A continuación, te contaremos más detalles de los próximos comicios.



¿Quiénes son los candidatos que estarán presentes en las elecciones?

Los candidatos presidenciales son Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Eduardo Artés.

En cuanto a los demás candidatos que estarán en la papeleta por Senadores, Diputados y Consejeros Regionales puedes conocer quienes corresponden a tu distrito o circunscripción AQUÍ.