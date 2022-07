Poco tiempo después de que comenzó el gobierno de Gabriel Boric, algunos incidentes políticos, además de la grave situación económica, hicieron que su aprobación disminuyera considerablemente.

Según la última encuesta Cadem, la aprobación del jefe de Estado se encuentra en un 36% y un 58% desaprueba su gestión.

Además, el sondeo de la cuarta semana de junio de Cadem, arrojó que la autoridad del Gabinete con más desaprobación es la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, con una aprobación del 34%.

El día de hoy, el mandatario y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declararon que se está pensando en un posible cambio de gabinete.

"Yo estoy siempre evaluando a quienes trabajan conmigo, los ministros y subsecretarios son de exclusiva confianza presidencial. Permanentemente estamos revisando sus tareas, dando instrucciones, revisando y colaborando en su trabajo", declaró Boric, tras participar de la asamblea general de la Asociación Chilena de Municipalidades en Viña del Mar.

A continuación, te contamos más detalles sobre cuándo será el ajuste de Gabinete.

¿Qué dijo Gabriel Boric y Camila Vallejo sobre el cambio de Gabinete?

Esta mañana la ministra Camila Vallejo señaló a la Radio Pudahuel que Boric afirmó que el momento de un eventual ajuste de gabinete sería "después del Plebiscito".

Por su lado, el mandatario dijo que por ahora no está evaluando un reajuste, sin embargo dejó las puertas abiertas al cambio, afirmando que "más adelante habrá oportunidad para conversar sobre cambios de gabinete que no tienen que ser dramáticos, los cambios en el equipo son justamente para mejorar nuestro desempeño. No lo estoy evaluando por ahora, es una decisión que tendremos posterior al Plebiscito".

Además, agregó que "la ministra Vallejo ha transmitido lo que yo he dicho en las reuniones que hemos tenido, en esas evaluaciones posterior al Plebiscito, hoy tenemos una tarea gigante que es gobernar por las necesidades urgentes que tenemos por el costo de la vida y la seguridad".