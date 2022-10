Si crees en la astrología y necesitas saber si te estás relacionando con la persona adecuada, llegaste al lugar indicado. A continuación te contamos cuál es el signo del zodiaco más celoso.



¿Cuál es el signo del zodiaco más celoso?

Sin duda, Cáncer y Escorpio son dos de los signos de zodiaco más celosos, sobre todo cuando se trata de una relación sentimental. Ambos insisten en no ser celosos, pero no lo pueden evitar cuando ocurre algo que despierta esa parte en ellos.

Aunque no lo parezca, las personas Piscis también son celosas, pero una cualidad positiva en este caso es que pueden controlarse mejor y son capaz de resolverlo con diálogo. A diferencia de otros signos, saben que sus temores a veces son infundados o exageradas.

Tauro, Virgo y Capricornio igualmente son celosos, pero no tanto en el ámbito amoroso, sino que en el plano material. Las personas de este signo no soportan que otros tomen sus cosas. Suelen ser posesivos y algunos los consideran egoístas. No les gusta compartir.

