Según Codina, la concesionaria estaría incumpliendo los acuerdos, ya que "no mantiene operativa la totalidad de los pórticos o cajas de cobro y no mantiene las condiciones para un tránsito expedito y, sobre todo, seguro, lo que conlleva a constantes ‘encerronas’”.

Puente Alto busca free flow. Germán Codina, alcalde de Puente Alto, interpuso un recurso de protección contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Ruta del Maipo por no disponer del sistema free flow en la autopista Acceso Sur en el sector de Puente Alto.

La Corte de Apelaciones de San Miguel admitió a trámite la acción legal y será revisada por la justicia.

Respecto a ello, el alcalde comentó en entrevista con La Tercera que ha sostenido diversas reuniones con representantes del MOP y la empresa, pero las tratativas no han llegado a buen puerto, o por lo menos no por el momento.

“Queremos que los vecinos de Puente Alto tengan el mismo trato por parte de las autopistas y del MOP que el que tiene el resto de los habitantes de la Región Metropolitana. Actualmente somos la única comuna en la zona urbana de Santiago en que todavía no se instala lo que se denomina como free flow -que son estos portales de cobro que permitan que los autos puedan circular sin detenerse- y se nos tiene todavía sometidos a un sistema de ingreso y salida con ‘stop&go’, que obliga la detención de todos los vehículos”, sostuvo.

Para demostrar su punto, Codina ejemplificó con la ruta que une Vitacura con Colina, la cual es fue puesta en funcionamiento después de Acceso Sur y, sin embargo, cuenta con el sistema de cobro. “Si ya la Ruta 68, la 78, permiten a todos llegar sin detenerse, incluso, al litoral central, ¿por qué a Puente Alto se le discrimina con un sistema arcaico de cobro, sometiéndolos a perder horas por un servicio que están pagando?”.

El recurso precisa la supuesta existencia de una infracción a la adjudicación de la concesión, pues, con las casetas de pago no se evitan, “los atochamientos, falta de prolijidad y fluidez en el desarrollo de su obligación, además de no adoptar medidas de seguridad necesarias que les impone la concesión y el deber de cuidado para con los usuarios, ya que no mantiene operativa la totalidad de los pórticos o cajas de cobro y no mantiene las condiciones para un tránsito expedito y, sobre todo, seguro, lo que conlleva a constantes ‘encerronas’”.