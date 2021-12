Chino Ríos revela su opción presidencial y la doctora Izkia Siches lo saca al pizarrón: "No te quedes con la caricatura"

La jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, respondió a los cuestionamientos del ex tenista Marcelo Ríos a la candidatura de la izquierda y le pidió no quedarse "con la caricatura", después del apoyo que el ex número 1 del mundo le entregó a José Antonio Kast.

"Yo les digo como chileno, que amo a mi país, que siempre di mucho por él, que tengo familiares y amigos ahí, que si sale un gobierno comunista nos vamos a la mierda y lo más seguro, sin retorno, no creo que valga la pena ni pensarlo", expresó el Chino en Instagram.

Y luego disparó contra Boric. "Me recuerda al típico amigo huea o perno que, por ejemplo, trata de vestirse bien pero todo le queda mal, trata de hacerse el chistoso y el hueón es fome, se deja barba y le queda como las hueas. No me da nada de confianza", expresó.

Frente a estos dichos, la doctora Siches fue al frente con una respuesta en la que recordaba el valor de la carrera de Ríos: "Chino: éramos niños cuando ganaste el primer lugar del mundo. En mi barrio en Maipú, como nunca vimos raquetas y soñamos con ser tenistas de elite".

Luego apuntó a la política y pidió fundamentos más sólidos al controvertido personaje radicado en Miami. "No te quedes con la caricatura, ni Boric es comunista ni vamos a quemar Chile. Lo vamos a mejorar", prometió la ex presidenta del Colegio Médico.

Chile se enfrentará este domingo 19 de diciembre a una de las elecciones más importantes desde el retorno a la democracia, con dos proyectos muy distintos para la presidencia del país y un ambiente polarizado por algunas visiones extremistas.