Cerca de un 80% de los ocupantes de asientos traseros no utiliza cinturón de seguridad

El 79% de los pasajeros de los asientos traseros de un automóvil, no ocupan el cinturón de seguridad. Este es el resultado de un estudio observacional realizado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) junto a Datavoz y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Por este motivo, las autoridades tomaron cartas en el asunto para concientizar sobre el uso del cinturón de todos los pasajeros de un vehículo.

En este escenario, el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a la secretaria ejecutiva de Conaset, Karina Muñoz y el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la ACHS, Miguel Zapata, realizaron una clase de concientización a un grupo de estudiantes de enseñanza básica.

“Hemos tenido una emocionante clase con niños entre 12-13 años respecto del fortalecer que cuando se va en un automóvil particular, tanto el conductor como quienes van en el vehículo, tienen que llevar cinturón de seguridad, especialmente cuando estamos llevando niños”, dijo Muñoz.

Alarmantes datos

El que cerca del 80% de los pasajeros de los asientos traseros de un automóvil no utilicen cinturón de seguridad es alarmante, pero no el estudio observacional entregó otros datos, sobre todo a nivel de niñas y niños, donde el 33% de los pasajeros no utilizó Sistema de Retención Infantil.

Respecto a ello, el ministro comentó que el dato es preocupante, ya que “los niños por supuesto están muy vulnerables a que en caso de una reducción de velocidad muy rápida puedan salir disparados”.

A nivel de pilotos, el 86% utiliza cinturón de seguridad, mientras que en el caso de los copilotos, la cifra se reduce al 72%. Punta Arenas tuvo el mejor índice de uso del cinturón con un 95%, mientras que la ciudad donde menos se utiliza es Arica, con un 65%.

“La utilización de cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones mortales en el conductor y pasajeros de los asientos delanteros hasta un 50%, entonces es muy importante estando adelante, estando atrás, preocupémonos de que nosotros y todos quienes participan del vehículo vayan con su cinturón puesto”, comentó el secretario de Estado.