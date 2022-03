Este viernes 11 de marzo a las 12 horas se realizó el cambio de mando, donde Gabriel Boric asumió como Presidente de la República de Chile por los próximos 4 años, tras ganar la segunda vuelta presidencial 2021 con 4.620.890 votos a nivel nacional.

Esta ceremonia siguió los protocolos tradicionales, por lo tanto, se realizó en el Salón de Honor del Congreso, contando con 500 invitados y junto con ello, también fue televisado para todo el país, siendo espectadores miles de chilenos que pudieron ver como Sebastián Piñera llega al fin de su gobierno y le entrega el mando del país a Gabriel.

Pero en estos momentos tan importantes por los que pasa el país, comienzan a surgir las curiosidades respecto al cargo de Presidente de la República, es por esto, que a continuación te contamos el sueldo que se recibe en este cargo.

¿Cuánto dinero gana el Presidente de Chile?

Inicialmente el sueldo del Presidente de la República contemplaba un monto de $9.681.545. Pero durante el 2020 este fue rebajado en un 10%, por lo tanto, la remuneración quedó en $8.713.391, dinero que recibirá el Presidente Electo, Gabriel Boric.

Los sueldos que reciben los Presidente son definidos por el Consejo de Alta Dirección Pública, el cual se compone de un ex ministro de Hacienda, ex consejero del Banco Central, un ex contralor o sub contralor de la Contraloría General de la República, un ex presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional y un ex director nacional del Servicio Civil.