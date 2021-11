Cadem entregó los resultados de su última encuesta, a solo 15 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 21 de noviembre.

Cabe recordar que en dos semanas se enfrentarán los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) y Franco Parisi (Partido de la Gente). Solo uno de ellos se convertirá en el próximo Presidente de Chile.



¿Qué candidato lidera en la encuesta Cadem?

La consulta de Cadem, realizada entre el 2 y el 4 de noviembre, volvió a posicionar a José Antonio Kast como el candidato favorito.

Revisa el detalle de la encuesta a continuación:



Intención de voto

1. José Antonio Kast: 25% (+1pto)

2. Gabriel Boric: 19%

3. Franco Parisi: 10% (+3pts)

4. Yasna Provoste: 9% (-2pts)

5. Sebastián Sichel: 8%

6. Marco Enríquez-Ominami: 5% (+1pto)

7. Eduardo Artés: 2% (+1pto).

El 22% (-4pts) no votaría por ninguno, no sabe o no responde.



Expectativas

1. José Antonio Kast: 35% (+5pts)

2. Gabriel Boric: 29% (-1pto)

3. Yasna Provoste: 12% (-2pts)

4. Sebastián Sichel: 7% (+1pto)

5. Franco Parisi: 7% (+1pt)



Segunda vuelta

En escenarios de segunda vuelta, por primera vez Kast se impone a Boric (44% vs 40%) y a Provoste (42% vs 41%), mientras que Boric derrotaría a Provoste (37% vs 34%) y perdería por un estrecho margen frente a Sichel (40% vs 39%).



Adhesión y rechazo

Respecto al nivel de adhesión de los candidatos, 50% (+4pts) dice que tiene decidido o podría votar por Provoste, 46% (+4pts) por Kast, 42% (-3pts) por Boric, 43% (+2pts) por Sichel y 34% (+9pts) por Parisi.

Poe otro lado, el nivel de rechazo de 6 de los 7 postulantes sigue siendo superior al 50% y solo Provoste baja de ese umbral a 48% (-3pts).

Ahora, si el nivel de adhesión/rechazo se limita a quienes votarían por ellos, 8% de los votantes de Kast podrían cambiar de opinión, 13% de los votantes de Boric, 13% los que prefieren a Sichel, 15% de los que votarían por Parisi, 15% de los de Provoste, 17% de los de Artés y 23% de los que votarían por Enríquez-Ominami.