Amenazan de muerte a diputado Matías Walker y se suspende sesión de Comisión de Constitución

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados para el proyecto del retiro del 10% de la AFP generó sentimientos muy contrarios.

Mientras unos celebraban, otros han manifestado su molestar, al punto de que en algunos casos se han transformado en amenazas de muerte.

El principal perjudicado en esto ha sido el diputado Matías Walker, quien denunció una amenaza de muerte.

He solicitado la suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución debido a una amenaza de muerte recibida por el Presidente de la Comisión Diputado Matías Walker. Sesión suspendida. No se puede permitir respecto de NINGUNA persona una situacion así. — René Saffirio (@renesaffirio) July 15, 2020

“Acabo de tomar conocimiento de amenazas de muerte contra mi persona, llamado a atentar contra mi vida y con referencia además a mi domicilio particular; así que bueno, he entregado todos los antecedentes al secretario de la Cámara para que la Corporación haga la denuncia respectiva. Lamentablemente no es la primera situación de amenazas que enfrentamos estos días”, aseguró el parlamentario, quien además es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara.

Según trascendió, esta amenaza de muerte, explicó Walker, fue adjudicada por el movimiento terrorista de ultra derecha Patria y Libertad.