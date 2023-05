La temporada de bajas temperaturas llegó hace algunas semanas a la zona central del país, frío que se ha dejado sentir sobre todo en las mañanas. Pese a que el invierno aún no comienza en Chile, ya se están concretando los pagos del Bono Invierno 2023 a pensionados que cumplan con los requisitos, te contamos más detalles.

¿A quién le pagan el Bono Invierno? Requisitos y quiénes reciben el beneficio en mayo

El pago de este beneficio se genera junto a la pensión del mes de mayo, es por eso que algunos beneficiarios ya han recibido el Bono Invierno 2023 de $74.767.

Pueden recibir el Bono Invierno 2023 las siguientes personas:

Pensionados cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:

- Instituto de Previsión Social.

- Instituto de Seguridad Laboral.

- Cajas de Previsión.

- Mutualidades de Empleadores.

Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

¿Se puede postular al Bono Invierno?

No, adiferencia de otros beneficios estatales, este bono no es postulable, por lo tanto no se debe realizar ningún trámite extra. El pago se realiza una sola vez al año, en el mes de mayo junto a la pensión de cada beneficiario.