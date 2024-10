Thomas Galdames se transforma en verdugo en la Roja: "No puede jugar más"

La selección chilena sufrió una terrible goleada por 4-0 ante la selección Colombia, en una nueva fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, lo que deja muy complicada al equipo del técnico Ricardo Gareca.

En el último lugar de la tabla de posiciones, lejos incluso de la zona de repechaje, la crítica apunta, en mayor medida al entrenador, pero también a los jugadores que eran el recambio.

Uno de ellos es Thomas Galdames, quien fue titular ante Brasil y en Barranquilla, pero que no logró llenar el paladar futbolístico del hincha nacional, teniendo en cuenta la ausencia de Gabriel Suazo.

En ese sentido, algunos históricos conversaron con Redgol, donde uno de ellos asegura que no debe volver a vestir la camiseta de la Roja, al menos en un buen tiempo con ese nivel.

Thomas Galdames fue titular en los dos partidos en la Roja. Foto: Carlos Parra / FFCH

Galdames paga los platos rotos en la Roja

La crítica comenzó a tocar a los jugadores de la selección chilena en este complicado momento que vive el equipo en las Eliminatorias, donde es absoluto colista en el camino al Mundial 2026.

Uno de los que se ganó la mayor crítica fue Thomas Galdames, quien no tuvo una buena jornada en Colombia, donde se le carga la mano por su actuación que no tuvo resultados.

“El cabro Galdames no tiene nada que hacer en la selección. Toma la pelota y parece que fuera una bola de fuego, no da un pase bien, estaba nervioso y eso es falta de personalidad”, comentó el ex entrenador Raúl Toro.

Otro, como Cristián Castañeda, asegura que “es medio injusto también cargarle la mano y que es responsable de todo. Sin duda que tenga categoría para jugar en la selección es otra discusión. Lo que pasa es que no tiene al titular que es Suazo, tiene que buscar alternativas y Galdames no dio el ancho”.