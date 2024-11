La selección chilena enfrenta un partido que puede ser definitorio en sus aspiraciones para clasificar al próximo mundial. Ricardo Gareca dispone de su mejor gente para sumar tres puntos de oro ante Venezuela y comenzar a enmendar el rumbo en estas Eliminatorias.

Sin embargo, el Tigre en su esquema repite gran parte de los nombres que jugaron ante Perú. Lo que llama la atención por la ausencia de jugadores como Luciano Cabral, que destacó en el campeonato nacional y ahora se afianza en México.

El motivo de esta ausencia ha disparado diversas teorías. Por ejemplo, en Radio Futuro se indicó que el jugador no suma minutos ya que no se adapta al grupo. “Él no se ha integrado 100 por ciento al grupo, él primero siempre anda solo y no lo ven con esa integración total tanto en lo externa como en los trabajos”, indicó David Oyarzún.

¿Por qué no juega Luciano Cabral con Ricardo Gareca?

Ante esto, un viejo conocido del futbolista del León de México salió a explicar qué puede pasar con su momento en la Roja. Es que ahora fue Gonzalo Jara, con quien compartió en Coquimbo, y que hasta hizo una comparación de su caso con otros históricos de la selección.

Gareca no ocupa a Cabral y contra Venezuela sería suplente

“En mi experiencia hay jugadores que hablan más y otros que hablan menos. Matías Fernández y Alexis Sánchez eran muy callados, y siempre estaban en su habitación. No debería ser razón para que no juegue”, aseguró Jarita en Pelota Parada.

“Esto va más allá por gustos y a Gareca no le debe gustar tanto como quiere. Tampoco lo ve como un posible cambio. Cabral calzaría perfecto en el 4-2-3-1 que le gusta tanto”, sentenció el ex jugador que este martes visitó Juan Pinto Durán y justamente compartió con Cabral.