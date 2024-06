Maximiliano Guerrero disfruta de los primeros días de trabajo de la selección chilena de cara al amistoso de La Roja contra Paraguay, en la previa de la Copa América de Estados Unidos 2024. Y el jugador de los registros de Universidad de Chile se enfoca en ganar un lugar para la nómina del torneo continental.

“La convocatoria la recibo de muy buena forma, creo que me estaba preparando bien y me toma en un buen momento en el club y en lo personal. Espero hacerlo de la mejor manera”, dijo Guerrero en conversación con los canales oficiales de La Roja.

El puntero derecho agregó que “estos días los entrenamientos han estado intensos, todos concentrados para estar a la par del plantel, dar lo mejor y llegar al cien por ciento con el profesor”.

“Mi objetivo principal es ganarme un puesto para la Copa América, luchar por un lugar y ser un aporte para el profe y el equipo”, añade Guerrero.

Guerrero crece paso a paso en la U y La Roja

El seleccionado nacional complementa que “siempre estoy con la mente positiva de ganar cosas, sumar minutos y optar a un puesto y estar siempre considerado. Haber estado en la selección sub 23 me ayudó bastante, se me dio el paso de llegar a la U y ahora me están dando la oportunidad en la selección adulta. Espero ganarme poco a poco un lugar en el equipo”.

Respecto a la interna de Juan Pinto Durán, sostiene que “me he sentido cómodo, nos hemos ido conociendo poco a poco, llevamos sólo tres días juntos y vamos generando lazos. Todos son muy buena onda y humildes. Te aconsejan en cada momento. Voy ganando experiencia, mis compañeros me ayudan y voy aprendiendo de ellos”.

Maxi Guerrero puede reencontrarse contra Paraguay vistiendo la camiseta de la selección chilena.

Por último, sobre Ricardo Gareca sentencia que “es un profe al que le gusta la intensidad, generar duelos mano a mano y ganar la posesión. He conversado un par de veces con el profe, reuniones para hablar de lo que quiere de mí y lo que puedo aportar”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay, en el único amistoso previo a Copa América, el martes 11 de junio desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.