Después de esperarlo por varios días, este miércoles salió humo blanco en el Monumental. Mauricio Isla fue anunciado como flamante refuerzo de Colo Colo y regresa al fútbol chileno tras una larga negociación.

El Huaso tenía contrato con Independiente, pero su deseo era retornar al país, por lo que se quedó a la fuerza para definir los detalles. En medio de ese proceso se fue quedando sin entrenamientos, por lo que apeló a la selección chilena para pedir ayuda.

En las últimas dos semanas el lateral se mantuvo entrenando en Juan Pinto Durán junto a juveniles de la Roja, Alexis Sánchez y Thomas Galdames. Es por ello que tras concretar su llegada al Cacique, no dudó en dejarles un sentido mensaje a todos quienes lo mantuvieron con ritmo en estos días.

Mauricio Isla le deja un cariñoso mensaje a todo Juan Pinto Durán tras su arribo a Colo Colo

Mauricio Isla no quería perder tiempo y aprovechó las negociaciones sobre su futuro para entrenar. Tras sus vacaciones, el Huaso debía volver a Independiente pero se quedó en Chile para dejar clara su postura.

Mauricio Isla se mantuvo entrenando en Juan Pinto Durán mientras definía su arribo a Colo Colo. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones ANFP.

Ricardo Gareca, con el que estuvo en Copa América, le permitió entrenar en el búnker de la Roja y así estar hoy con ritmo de competencia para sumarse al Cacique. Es por ello que una vez fue anunciado en el elenco albo, no dudó en dejarle un mensaje a todos los que lo mantuvieron en forma.

“Quiero agradecer a toda la gente de Juan Pinto Durán por abrirme las puertas. Tanto al cuerpo técnico, los utileros, tías de la cocina, la gente de las canchas”, comenzó señalando. “Estoy agradecido, me he sentido muy bien y me han ayudado a estar bien para lo que se viene. Muchas gracias por todo”, agregó en un video.

Ya en la publicación dejó un mensaje similar y emotivo para los que lo apoyaron en las últimas semanas. “Solo quiero expresar mi más profundo agradecimiento por todo el apoyo que recibí durante los momentos de espera y preparación para este nuevo desafío. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que estuvieron presentes durante estos 11 entrenamientos, gracias por su ayuda y apoyo incondicional”.

Las prácticas en Juan Pinto Durán le permitirán al lateral sumarse al plantel albo en forma y listo para ver minutos. Eso sí, será decisión de Jorge Almirón el considerarlo para el choque con Huachipato este fin de semana o si lo espera para el Superclásico con la U.

Mauricio Isla ahora espera para recibir el visto bueno de su nuevo técnico y así reestrenarse en el fútbol chileno. El Huaso tiene una importante misión en Colo Colo, equipo al que llega para pelear tanto en el plano local como internacional.

¿Cuándo puede debutar Mauricio Isla en Colo Colo?

Mauricio Isla se sumará este jueves a los trabajos con Colo Colo y está en condiciones de jugar. El Huaso intentará sumar sus primeros minutos este sábado 3 de agosto a las 15:00 horas cuando enfrenten a Huachipato en el CAP.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena volverá a la acción en septiembre próximo para el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Argentina en Buenos Aires el día 5 de dicho mes con horario por definir.

