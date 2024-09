En la previa del importante duelo de la selección chilena contra Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, una de las varias críticas apuntan al nivel y desempeño de Eduardo Vargas en su regreso a La Roja.

es que más allá de los duelos amistosos, por partidos oficiales la selección chilena lleva siete partidos sin marcar goles. Turboman regresó a la Roja con tantos contra Albania y Paraguay en los primeros partidos con Ricardo Gareca en la banca, pero en Copa América y el duelo ante Argentina el saldo nacional fue cero.

De hecho, una de las grandes críticas a Vargas llegó de voz del periodista Manuel De Tezanos. El delantero contestó a través de redes sociales y se armó polémica. Sin embargo, la crítica del “Amigo del Balong” no es la única para la pólvoras mojada de Edu.

Así las cosas, el periodista y conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, salió a defender con todo al delantero bicampeón de América con la selección chilena y de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile.

Vargas histórico de Chile: “no lo toquen”

“Oye, a Eduardo Vargas no me lo toquen. A Eduardo Vargas no me lo toquen. Eduardo Vargas es de los goleadores históricos de Chile”, dijo desafiante el Sepu en Meganoticias pasado el mediodía.

Apuntando a la pantalla donde estaba el delantero sentenció que “a ese jugador que estás ahí no se le falta el respeto. Por favor: a Vargas no se le falta el respeto. Es lo único que quería decir”.

Vargas debe subir su rendimiento mostrado, incluso con el apoyo de Sepu.

Cabe recordar que Edu Vargas es el segundo goleador histórico de la selección chilena con 42 tantos en 113 partidos, superado sólo por Alexis Sánchez, quien registras 50 conquistas en 166 encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras caer 3-0 contra Argentina, la selección chilena recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. La Roja está obligada a ganar, penúltimo en la tabla.