Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño analizaron el presente de la selección chilena y especialmente la continuidad de Eduardo Berizzo en La Roja. El DT argentino se da una pausa del equipo adulto para dirigir a la sub 23 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con los próximos dos partidos de eliminatorias a la vuelta de la equina.

En Deportes en Agricultura, Caamaño manifestó que “si Chile gana el oro en los Panamericanos y después no gana los tres puntos en las eliminatorias, Eduardo Berizzo se va a ir”.

La misma advertencia le hace Guarello al entrenador de La Roja adulta y sub 23: “si gana el oro de los Panamericanos goleando en todos los partidos, y después no le gana a Paraguay por eliminatorias, no le sirve para nada”, dijo.

Asimismo, JCG sostuvo que “si acá por ejemplo Damián Pizarro hace cinco goles y le dice a Berizzo ‘sabe qué, por favor téngame para la fecha doble…’. Tienen que aprovechar la oportunidad”.

Su compañero de panel complementó que “hay algunos que pueden dar el salto a la adulta, eso sería una buena noticia para Berizzo. Pero si Pizarro no hace goles, eso no le va a significar a Berizzo un problema más, entre comillas, a su continuidad”.

Berizzo… Quinteros, Gareca

Por otro lado, Guarello se mostró contrario a que, en caso de dejar su cargo Eduardo Berizzo, sea el DT de Colo Colo el llamado a la selección chilena. El amigo de King Kong es tajante y sostiene que, en ese caso, Ricardo Gareca en el más idóneo.

“Gustavo Quinteros, no vamos a tomar su paso por la selección boliviana, porque Bolivia no tiene por qué clasificar. Ecuador… eliminado a Rusia 2018. Copa América con Ecuador en la primera ronda, perdió contra Bolivia. No es un mal técnico, pero a nivel internacional no le ha dado y con selecciones no lo ha hecho bien”, expone.

Guarello sentencia que “por último Gareca tiene cosas que mostrar y fue finalista en una Copa América. Quinteros no clasificó con Ecuador, le fue mal, no terminó el ciclo, y tenemos los ejemplos recientes con Colo Colo en Copa Libertadores y Sudamericana. Estamos buscando un técnico para el Campeonato Nacional o de nivel internacional”.

La selección chilena sub se medirá ante México, Uruguay y República Dominicana por la fase de grupos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En noviembre y por la adulta, Berizzo y La Roja esperan por Paraguay y Ecuador.

¿Cuándo debuta la selección chilena masculina en los Juegos Panamericanos?

La selección chilena sub 23 enfrentará a México este lunes 23 de octubre, desde las 20:00 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cuándo juega Chile contra Paraguay por eliminatorias?

La selección chilena adulta recibirá a Paraguay el próximo jueves 16 de noviembre desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, duelo válido por la quinta fechas de las eliminatorias al Mundial 2026.