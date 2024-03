La selección chilena se prepara para el debut de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de La Roja. El representativo nacional enfrenta a Albania este viernes y a Francia el martes en duelos amistosos de fecha FIFA.

El Tigre ya paró su primera formación y, de no haber cambios este jueves en la última práctica del jueves, Chile jugará en Parma contra Albania con Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas como titulares, en el regreso de los bicampeones de América a La Roja.

Asimismo, Alexis Sánchez es infaltable en la ofensiva. Y justo Juan Cristóbal Guarello tuvo una dura crítica a los delanteros chilenos ejemplificada en los hombros del tocopillano.

“Alexis va a cumplir 19 años en la selección chilena, y es por lejos el mejor delantero que tiene Chile. No es que lo pongan por la experiencia, no. Es que si no lo pones…”, analizó el periodista en Radio Agricultura.

¿Y Alexis a media máquina?

El rostro de la 92.1 FM agrega que “el Alexis a media agua que jugó el semestre pasado, ese, de todas maneras no había uno mejor pese a que no había hecho pretemporada. Y siendo el cuarto delantero del Inter. Igual no había uno mejor”.

Incluso, Juan Cristóbal Guarello sentenció su comentario recordando el intento fallido de recambio realizado por un ex DT de la selección chilena: “¿cuántos jugadores probó Reinaldo Rueda? Probó 96 jugadores. Casi todos devolvieron la camiseta”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Albania y Francia?

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma. El martes 26 se verá las caras contra Francia (17:00 horas) en el Vélodrome del Olympique de Marsella.

