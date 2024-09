La selección chilena visita a Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde espera sumar para salir de su complicada posición en la tabla clasificatoria. La Roja y la Albiceleste chocan este jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Más Monumental.

En la previa del duelo, los hinchas chilenos se han hecho un sentir. Un grupo grande llegó este miércoles por la noche al Intercontinental, el hotel de la Roja en Buenos Aires, para mostrar su apoyo a los dirigidos de Ricardo Gareca. Ahí, se encontraron con la televisión argentina.

Un momento destacó por sobre el resto: cuando unos hinchas se agarraron con un periodista de TyC Sports, quien les consultó si el partido entre Argentina y Chile se trataba de un clásico. “Es clásico, si nosotros retiramos a Messi”, contestó uno. El periodista se molestó. “¿Cómo que retiraron a Messi?”, dijo.

“Retiramos a Messi el 2024 y 2015. Renunció y después fue campeón del mundo”, respondió un fanático. “Lo jubilamos, lo hicimos llorar incluso. ¿Es verdad o no? No vamos a decir que no fue campeón del mundo, pero nosotros lo jubilamos. Eso no más voy a decir”, contó otro.

Los hinchas de la Roja y un banderazo fallido

Las intenciones de los hinchas de la Roja era realizar un banderazo en el Intercontinental, pero se encontraron con una fuerte respuesta de la policía local. RedGol estuvo en el lugar y captó el momento en el que varios uniformados le prohibían a los hinchas acercarse al hotel.

La policía hizo una barrera y dejó a los hinchas a una cuadra y media de distancia de donde se estaba hospedando la selección chilena. No hubo oportunidad para darle un último aliento a los jugadores antes del partido.

