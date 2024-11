Difícil panorama para la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas y más aún para Ricardo Gareca. El Tigre pende de un hilo y bien podría verse amenazada su estadía en la Roja.

Esto porque desde su llegada a la Selección Chilena, las cosas no han salido como esperado. En Eliminatorias, suma cinco partidos jugados y tan solamente un punto.

A esto se suma el magro desempeño en la Copa América, donde la Roja no consiguió pasar la fase de grupos, empatando con Perú y Canadá y perdiendo por la mínima ante Argentina.

¿Qué opina un ex seleccionado como Gonzalo Jara de Ricardo Gareca?

En Los Tenores de Radio ADN, Gonzalo Jara dio su opinión sobre la situación que vive la Selección Chilena y, de paso, tuvo fuertes críticas con Ricardo Gareca.

Gonzalo Jara fue parte de la Generación Dorada.

“No lo noto entregado, pero sí ofuscado en su forma de responder. Hasta verlo declarar ya se ve molesto. En el fútbol, los resultados son los que mandan”, señaló el ex defensa de la Roja, quien se sumó a la ola de críticas por la falta de cambios ante Perú.

“Eran necesarios los cambios por cansancio, porque el equipo también cambió su funcionamiento. Para mí, Loyola no había jugado un buen primer tiempo y quizá como tendría mucho mano a mano, jugó al límite, habría puesto a Cabral para bajar a Vidal al medio. El partido necesitaba un Cepeda. Aravena necesitaba un Cabral que lo hiciera correr”, dijo al respecto.

“Para mí, Gareca es un entrenador que juega a no perder. Eso no te servía en Lima y hace una o dos fechas atrás. ¿Cómo entiendo a un entrenador que va a jugar con Argentina en Buenos Aires, empezamos defensivamente y después del gol, cambia? Esos discursos no me calzan. Lo vas a buscar perdiendo 1-0 en Argentina y ahora no. El enojo que queda es que el partido lo podías ganar”, cerró Gonzalo Jara.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas entre Chile y Venezuela se jugará este martes 19 de noviembre, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Nacional.