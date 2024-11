El principal reducto incaico no se podrá utilizar para recibir a Chile, lo que complica a los locales.

Como la última oportunidad para Ricardo Gareca en la selección chilena han definido en la ANFP la doble fecha eliminatoria que asoma en noviembre. Y la primera estación será visitar a Perú, donde ya comenzaron las novedades y polémicas.

Esto, porque pese a las intenciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su Presidente Agustín Lozano, el partido ante la selección chilena finalmente no se jugará en el Estadio Nacional de Lima, debido a que la ciudad es sede la APEC.

Ese reducto es el principal estadio para los albirojos, quienes tendrán que salir a buscar otro estadio ante la negativa del Ministerio del Interior, quienes publicaron un oficio confirmando la negativa y cambio de estadio para el duelo.

Nuevo estadio para el Perú vs Chile

Ya que no se podrá disputar el Perú vs Chile en el primer escenario deportivo del país, los locales alistan su otra sede para el “Clásico del Pacífico”, donde la más probable opción es un recinto no habitual para este tipo de duelos.

Se trata del Estadio Monumental de Ate, donde hace de local Universitario de Deportes. La selección peruana de Jorge Fossati ya ha jugado en este recinto, aunque no es del total agrado de la federación. Por ello, próximamente informarán el proceso para la venta de entradas.

El estadio elegido para el partido. / Foto: El Comerio.

El duelo válido por la fecha 11 de las Eliminatorias se jugará la próxima semana, el viernes 15 de noviembre, a las 22:30 horas de Chile, lo que será determinante para el equipo que pierda y se queda prácticamente fuera del próximo mundial.

Ambos elencos están en el fondo de la tabla de posiciones, donde la Roja es colista con 5 puntos, mientras Perú figura penúltimo con 6 unidades.