Ricardo Gareca ni ahí con el pasado de Marcelo Díaz: "Las cosas que pasaron cuando yo no estaba, no me interesan"

El Tigre no quiere basar sus decisiones en lo que ha acontecido en el pasado de la Selección Chilena y justifica llamar a Marcelo Díaz. Gareca no pesca el pasado de Díaz: "Las cosas se distorsionan"

La enredada explicación por la ausencia de Damián Pizarro