Ricardo Gareca terminó muy tostado la conferencia de prensa en la que dio la nómina de la selección chilena. Y eso quedó reflejado en la última pregunta, cuando se le consultó sobre la defensa para enfrentar a Brasil.

“Hay dos partidos importantes y en este con Brasil se pierde a la defensa que venía jugando (Paulo Díaz suspendido y Matías Catalán lesionado). Cómo se imagina este partido, deberá innovar, está Maripán y Kuscevic. Cómo visualiza este partido en particular, considerando que Brasil tiene jugadores de elite“, fue la última pregunta de la rueda de prensa.

Gareca respondió “confiando” y agregó que “ustedes en ningún momento de la conferencia de prensa me escucharon decir las grandes ausencias que hemos tenido y soportado en todo este proceso”.

Ahí fue cuando el Tigre agregó que no le parece justo el análisis periodístico. “No entraré en polémicas con ustedes, pero no sé si lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta. La verdad no me da para escucharlos a todos, prefiero aislarlo, que den su opinión libremente y que las redes se expresen. No tengo problema en ese aspecto”, sostuvo el DT.

Gareca habló fuerte y claro sobre la Roja

Gareca no se queja por las bajas de la Roja

La selección chilena no ha contado últimamente con Alexis Sánchez, el estandarte de la Roja. A pesar de que no jugará en las eliminatorias, Gareca indica que no hay que llorar sobre la leche derramada.

“Nunca me escucharon decir ni me escucharán decir me falta tal o tal jugador. Estoy soportando lo que hay que soportar. Y confiando en los jugadores. Eso es lo más importante”, añadió.

Finalizó la rueda sosteniendo “¿cómo vamos a salir de esta situación? Confiando en los que les toque jugar”, antes de despedirse de todos quienes asistieron a Juan Pinto Durán.