En diálogo con DSports Radio, en Argentina, el técnico de la Selección dejó en claro que, si bien no es su meta central, irá con todo al certamen continental.

Si bien todo hacía entender que Ricardo Gareca, técnico de la Selección Chilena, no iba a poner su enfoque en la Copa América 2024, en Estados Unidos, por privilegiar la opción de clasificar al Mundial 2026, tal parece que todo cambió de golpe.

Durante la semana, el Tigre señaló a la radio uruguaya Carve Deportiva que “mi objetivo es el Mundial. Yo fui claro con los dirigentes, es lo que me interesa a mí, a los dirigentes y el país”, y agregó que el objetivo en el torneo continental es “avanzar en el grupo y clasificar“.

Sin embargo, en la presente jornada Gareca concedió una entrevista al medio argentino DSports Radio, donde dejó muy en claro que para disputar la Copa América en Estados Unidos, “vamos a ir con nuestros mejores jugadores”, para lo cual advierte que “necesitamos encontrar el funcionamiento rápido en el equipo”.

Gareca y el recambio en La Roja

Un tema que el estratega no eludió en su charla con la emisora trasandina fue la del famoso recambio en la escuadra nacional. Al respecto, reiteró su postura de no cerrar la puerta a la Generación Dorada, ya que “si el jugador está vigente y con ganas de seguir jugando, lo tiene que hacer”.

Sobre la aparición de nuevos valores en La Roja, Gareca sostuvo que “muchos jugadores son muy competitivos y hay muchos jóvenes que tienen ganas de triunfar, pueden convivir perfectamente”.

No fue lo único, pues el Tigre reconoció que en su arribo a la Selección “me presente con todo los jugadores históricos y conocí a los chicos jóvenes. Me encontré con una gran predisposición para poder ser tenidos en cuenta“.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América 2024?

El Equipo de Todos forma parte del Grupo A, junto con el actual campeón Argentina y Canadá. Su estreno en la cita continental se dará el viernes 21 de junio, en el Clásico del Pacífico ante Perú, desde las 20:00 horas en Arlington, Texas.

