Fernando Zampedri se transformó en el gran ganador de la Gala Crack de TNT Sports. El delantero de Universidad Católica fue premiado como el máximo goleador del campeonato y además fue elegido como el jugador de la temporada 2024 superando a nombres como Arturo Vidal y Marcelo Díaz entre otros.

Premios que fueron entregados por su colegas dentro de la cancha ya que ellos eligieron al “Toro” como el mejor de todos. Lo que de inmediato desató la petición para su nacionalización y de una vez por todas jugar por la Roja de todos.

El que primero tiró el centro al área fue Arturo Vidal que en plena ceremonia mandó un potente recado para tenerlo luego en la selección. “Claro que lo necesitamos si sigue metiendo tantos goles. Esos goles son los que nos falten. Todo lo que sume es positivo, así que lo esperamos”, reconoció el King.

¿Cuándo podrá jugar Fernando Zampedri por Chile?

El tema es que la norma FIFA exige a los jugadores como mínimo cinco años en el país de su nueva nacionalización. Lo que en el caso de Fernando Zampedri sería el 26 de diciembre.

Zampedri sueña con la Roja

De esta forma, a los 37 años ya estaría disponible para jugar en 2025. Por lo que su debut en partidos oficiales podría ser en la doble fecha de marzo ante Paraguay y Ecuador.

Fecha que el “Toro” ya tiene en mente y confesó que espera con anhelo para tener la nacionalidad chilena. “He recibido grandes premios. Tener el reconocimiento de mis colegas es impresionante. Nunca imaginé estar así en un país que me abrió las puertas y me acogió de la mejor manera a mi familia y a mí. Muchas gracias a todos los capitanes y al círculo del fútbol que me votó hoy”, sentenció el goleador de la UC.