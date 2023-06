La fecha FIFA de junio ha tenido un balance positivo para la Selección Chilena. El primer amistoso, ante Cuba, terminó con triunfo por 3-0. Luego, ante República Dominicana, fue victoria por 5-0. Este martes frente a Bolivia el equipo que dirige Eduardo Berizzo buscará su tercer triunfo consecutivo.

Al menos el Toto se mostró optimista en la conferencia de prensa previa al viaje a Santa Cruz de la Sierra. “Ojalá el mejor momento esté por venir. Uno quiere que (a la selección) le vaya bien, buscar variantes y que todos se sientan parte. En esta fecha hemos podido ver a futbolistas que se integren al equipo base”, señaló.

“En ese sentido estoy contento con los jóvenes y los más grandes que han aprovechado la oportunidad. (Alexander) Aravena o (Bruno) Barticciotto son los más notorios, pero también otros que no han tenido minutos como (César) Pérez, (Javier) Altamirano, Nayel (Mehssatou); hay gente joven que me olvido y no quiero ser injusto”, agregó Berizzo.

Es más, incluso mencionó a jugadores que han sido seleccionados y que no entraron a esta nómina. “También otros no tan jóvenes, como Bolados o Dávila, esperaban esta oportunidad dejaron claro que había que considerarlos. No me olvido de Kuscevic, Sierralta, quiero que todos se sientan parte de esta selección porque los vamos a necesitar”, destacó.

¿Pueden entrar nombres como el de Matías Fernández? Para el DT de La Roja, “todos los futbolistas serán y son contemplados como posibles convocados. Nadie está descartado ni deja de integrar la selección si está bien. Y mi criterio es que puede estar”.

Berizzo ve positivo el futuro

De todos modos, el optimismo que adquirió Berizzo esta semana ha ido en crecimiento. “Convencer a los futbolistas es una de las tareas más difíciles de un entrenador. Que sea genuino, que sean parte, se sientan importantes, lo dice gente de experiencia y pueden decirlo los de 20 años”, apuntó.

Para él, “convencer es que crean que todos somos mejores con esa idea; que con el talento que tenemos se haga incluso mejor y la desarrollen con un contenido, con profundidad, con peligrosidad, la pureza de la circulación. El talento lo hace mejor. Estoy contento de escuchar opiniones como esa y comprender que la gente que nos vio jugar nos generó una energía diferente”.

“Nuestra realidad hoy es mejor, es optimista. Podemos pensar que el resultado de mañana importa. No todo es gris, pesimista, podemos construir un equipo. A pesar de venir de un pasado sin mundial podemos competir desde septiembre como queremos. Que la gente vea un esfuerzo y preocupación por esa idea, deseando de que nos vaya bien a todos”, sentenció Berizzo.