Berizzo y su maestro: "Bielsa es el DT que me ha inspirado y un amigo que enriquece mi vida"

La selección chilena debuta por las eliminatorias al Mundial 2026 este miércoles, como visita contra Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Será el reencuentro entre el discípulo Eduardo Berizzo como DT de la Roja y el maestro Marcelo Bielsa, hoy en La Celeste.

En rueda de prensa, el Toto adelantó que el conocer al Loco no es ni una ventaja ni un arma de doble filo, sino que será el mismo juego el que lleve a uno de los dos entrenadores ponerse por delante en el marcador.

“Con respecto al sistema a utilizar por nuestro rival claro que lo conozco, pero dentro del sistema existe el movimiento que se resuelve en el partido mismo. No siento ventaja por conocer a Marcelo, porque después empieza un partido que se juega en movimiento, que se generan duelos y desdobles”, dijo el Toto.

Agregó que “Marcelo es un DT que me hizo mejor futbolista, es el entrenador que me ha inspirado, y un amigo que enriquece mi vida. Pero no por conocernos alguno tiene ventaja, porque lo importante es el plan que se lleva a cabo a partir que el partido comienza. El que interprete mejor y se adapte al partido, el que se imponga mejor al rival, se quedará con el resultado”.

Bielsa no llamó a Suárez

Respecto a la polémica ausencia de Luis Suárez en la nómina de Bielsa y Uruguay, Berizzo consideró que “no me gusta opinar sobre las convocatorias ajenas, porque no las hago. Y soy respetuoso de quien las hace, y en este caso más aún. Tienen reemplazantes suficientes para cualquier ausencia que tengan”.

Asimismo, el DT de Chile fue consultado si le parecería buena idea firmar tablas contra los charrúas: “no planteo partidos para empatar, pero lógicamente si te quedas con cinco jugadores y lo empatas en el último córner lo festejas. No entreno para empatar, intentaremos imponer nuestro juego para ganar, después el trámite decidirá quién hizo mérito para ganarlo o no. Si el punto sirve, lo respondo el viernes por la noche”, sentenció.

¿Cuándo debuta la Roja en las Eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo hará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.