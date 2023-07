La selección chilena se prepara para comenzar las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde ya se ha confirmado que tendrá su localía en el estadio Monumental, lo que no deja muy felices a todos.

El periodista Danilo Díaz hizo una particular crítica al reducto de Colo Colo, tras el duelo por Copa Sudamericana ante el América MG, por la poca visibilidad que tiene del terreno de juego.

Crítica

La situación se genera por un lienzo que fue puesto por hinchas del club albo, que no permitió que la gente pueda ver la totalidad de la cancha, donde lo compara con lo vivido en los duelos de la Roja en Macul.

“A propósito del lienzo que puso Colo Colo en Cordillera y de las ubicaciones del estadio Monumental. Acá hay un tema de enorme trascendencia, porque la ANFP está vendiendo los abonos para las eliminatorias y los precios son altos, aunque no subieron mucho en relación a las últimas eliminatorias. Chile viene de dos eliminaciones seguidas a una Copa del Mundo y en el Monumental, donde, no me lo han contado, porque he pagado por ir a ver a la selección, en la zona de las áreas para el otro lado ves un cuarto de cancha menos”, comentó Díaz en radio ADN.

Es por este, además de otros motivos particulares, que el periodista asegura que es llevar a la selección chilena a un estadio como el Ester Roa Rebolledo, de la ciudad de Concepción, que tiene mejores condiciones en la actualidad.

“La gente que se instala en la tribuna visitante, que parece Guantánamo por los alambres de púas, puede ver de la mitad del arco para arriba. En Océano debes pagar un millón de pesos por los 9 partidos y las primeras filas no se pueden ocupar, porque no es numerado. Por eso se debe llevar las eliminatorias a Concepción, allá vas a ver el partido completo. Y si no puedo ir a Concepción, que te descuenten esos partidos, como lo hizo Católica con sus abonados”, profundizó.

Antecedentes

Para Danilo Díaz lo que pasa con el estadio Monumental no es nuevo, porque esa mala experiencia también la vivió la gente, por ejemplo, en la Copa América 2015, donde también hubo fuertes reclamos.

“Para Copa América pagué una fortuna para ir al codo entre Cordillera y Magallanes y no se veía el otro arco. Era una estafa, pagué 45 lucas por cada entrada para no ver el partido. No se ve al otro lado. Entonces no puedes cobrar esos precios por un lugar donde no ves. Sería una buena decisión llevarse esos partidos a un estadio como corresponde, en un país donde todos se pasan de listos y de vivos, además donde el fútbol está tan mal visto”, finalizó.