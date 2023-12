La Copa América de 2024 comienza a tomar forma con la realización del sorteo de la fase de grupos. Chile está a la expectativa de los rivales que les pueda tocar, por lo que decidimos consultar con la Inteligencia Artificial de Google cuáles son los escenarios que puede enfrentar La Roja en el torneo.

El próximo torneo de selecciones se realizará en Estados Unidos, desde el 20 de junio hasta el 14 de julio de 2024. En ese mismo país este jueves 7 de diciembre se celebrará el sorteo de la fase de grupos, una instancia clave para conocer cómo será el inicio hacia el título de cada país. Claro, no es lo mismo comenzar ante rivales abordables u otros más complejos, por lo que Chile está atento a lo que suceda en la ceremonia.

Para hacerse una idea de los escenarios que esperan a La Roja, decidimos consultar a la Inteligencia Artificial de Google. Esta, de acuerdo a la importante base de datos que tiene, realiza una evaluación de cuál sería un grupo más abordable o más difícil para Chile en estos momentos. Acá te contamos los panoramas que podrían enfrentar los nacionales en Norteamérica.

¿Contra quién le tocará a Chile en la Copa América según la IA?

Grupo abordable:

Chile

Perú

Estados Unidos

Trinidad y Tobago*

De acuerdo a la Inteligencia Artificial deGoogle, Perú y Trinidad y Tobago son ricales más fáciles porque no han tenido buen rendimiento en los últimos años, aunque hay que aclarar que los centroamericanos todavía no clasifican, ya que deben enfrentar a Canadá para definir su participación. Estados Unidos es el cabeza de serie más abordable, en comparación con Argentina, Brasil y México.

Grupo difícil:

Chile

Brasil

Uruguay

Canadá*

El panorama opuesto al grupo anterior, sería una zona muy compleja. Esta la integraría Brasil como cabeza de serie, Uruguay que es una de las protagonistas de las Eliminatorias y Canadá, que estuvo presente en la última Copa del Mundo de Qatar 2022. Este último país todavía no clasifica a la Copa América y debe enfrentar a Trinidad y Tobago en duelo de eliminación directa.

Chile busca entrenador

Más allá de todos los factores que analiza la Inteligencia Artificial, hay un hecho clave que puede influir en los resultados de Chile y es quién será su nuevo entrenador. Tras la renuncia de Eduardo Berizzo, Nicolás Córdova debió dirigir de manera interina a La Roja en la derrota ante Ecuador en las Eliminatorias, con lo cual la selección sigue fuera de zona de clasificación a la Copa del Mundo 2026.

El tiempo ha pasado y todavía no hay certezas de quién se pondrá el buzo de Chile. Los candidatos más fuertes son Gustavo Quinteros y Ricardo Gareca, aunque solo son rumores y aún no hay nada oficial. Los próximos partidos de La Roja serán en la fecha FIFA de marzo de 2024 con dos duelos amistosos, donde no están definidos los rivales. Se espera que en ese momento ya esté el nuevo técnico trabajando en Juan Pinto Durán.