La selección chilena enfrenta este martes el segundo partido de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrenten en el estadio Monumental a Colombia, desde las 21.30 horas.

Partido que estará marcado por el retorno a la titularidad de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, dos viejos rockeros que estuvieron ausentes en la oncena titular ante Uruguay hace cuatro días.

Gabriel Mendoza, ex seleccionado nacional, manifestó en charla con Redgol lo que debe sentir el Maravilla en estos momentos. “Independientemente de sus pergaminos y currículum, debe estar muy ansioso por el partido ante Colombia”, confesó.

Además manifestó que “lo único que Alexis quiere es jugar, estar en la cancha, porque es lo que más le gusta. Sabemos que es así. Quiere ser de la partida, lo mismo que Arturo”.

Luego analizó el popular Coca que “nosotros como chilenos, como hinchas, lo único que queremos es que estén los dos en cancha para que Chile muestre algo. Con ambos en cancha la cosa cambia”.

Esto debido a que “ya lo demostró Arturo el otro día y Alexis cada vez que juega por la selección se ve que es otra cosa”.

Finalmente pidió que, en caso de un mal resultado, no se ande solicitando la salida de Eduardo Berizzo. “Cuando los procesos empiezan y cambian rápidamente es perjudicial. Si no estaban de acuerdo con Berizzo en un principio, tenían que empezar esta eliminatoria con un nuevo técnico, no cambiarlo ahora”, comentó.

¿Cuál será la formación de Chile ante Colombia?

Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echevería, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Diego Valdés, Alexis Sánchez y Ben Brereton.