Uno de las grandes novedades que tendrá el estreno de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena es el regreso de Claudio Bravo, quien vuelve a la Roja tras un año de alejamiento.

El formado en Colo Colo jugó un amistoso ante Paraguay en marzo de 2023 cuando Eduardo Berizzo era el estratega, luego el Toto lo llamó para los cotejos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia, llamado que no escuchó el golero porque decidió irse de vacaciones, lo que provocó que el ex ayudante de Marcelo Bielsa lo cortara para siempre.

Ahora con el Tigre a la cabeza el veto a Bravo es cosa del pasado, y el portero de Real Betis está a disposición para los duelos contra Albania y Francia.

Bravo y el retiro

Claudio Bravo en su llegada a Parma para unirse a los trabajos de la Roja habló con la prensa, y fue consultado por su estado físico y aprovechó de hablar del retiro, sobre lo cual tuvo una contundente respuesta.

“Las lesiones son propias de la edad, me programaba para jugar hasta los 35 y sigo aquí con casi 41 años. Es lógico convivir con lesiones, hemos tenido una racha así en el club, sería extraño que no me pasara a mí”, expresó.

Claudio Bravo va a tener que analizar donde va a seguir con su carrera, porque desde España apuntan que Real Betis no le va a renovar. ¿Será el momento para volver al Colo Colo de Arturo Vidal?

