Arturo Vidal nuevamente quedó fuera de una nómina de Ricardo Gareca, lo que indica que su gloriosa trayectoria en la selección chilena es parte de pasado. Sin embargo, hay quienes piensan que volverá a la Roja.

Se trata de Hugo González, quien fue su formador en Colo Colo y con quien comparte constantemente en el Monumental desde que volvió al Cacique.

El entrenador manifestó que “el técnico es el que toma la determinación, verá quién le sirve para los partidos venideros. Pero creo que siempre está latente que esté de vuelta”, manifestó a Redgol.

Expresó además que “estará en la mira si está bien físicamente. Quizás pueda estar más adelante, para las eliminatorias. En cualquier instancia y estando al 100%, puede estar nominado”.

Vidal jugando por la Roja el 2022

Gareca no le cierra la puerta Vidal

Para Ricardo Gareca, Arturo Vidal no está descartado para ir a Copa América. “Resolveremos lo más rápido para ver si se agregan muchachos”, manifestó sobre el trabajo que realizará en las próximas semanas.

Luego contó el Tigre que “Vidal y Medel son de importancia y no están descartados para Copa América, de ninguna manera”, agregando que “a nadie le he prometido nada, ni convocatoria ni que no estarán”.

El plazo fatal para entregar la nómina final para Copa América es el 15 de junio, por lo que es posible que Vidal se gane de todas maneras un espacio en la lista final de la selección.