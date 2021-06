Yonathan Andía y su ausencia en la Copa América: "Creo que no me afectó porque estoy con ganas de seguir trabajando"

Yonathan Andía fue llamado a la selección chilena por primera vez cuando nen el banco nacional estaba el actual entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda.

Una vez que asumió Martín Lasarte, el lateral que pasó de Unión La Calera a Universidad de Chile volvió a ser nominado y fue parte del grupo que enfrentó a Argentina en Santiago del Estero y a Bolivia en San Carlos de Apoquindo, sin embargo, no fue considerado por Machete para viajar a Brasil a disputar la Copa América.

Este martes en el Centro Deportivo Azul, el Cachorro fue consultado por el hecho de no estar en la Roja, asegurando que no le dolió no estar en la lista final y que sigue ilusionado con volver estar.

Yonathan Andía se prepara para jugar la Copa Chile con la U (Agencia Uno)

"Personalmente creo que no me afectó porque estoy con ganas de seguir trabajando y de seguir demostrando. Quizás no era el momento y si Dios quiere, otra posibilidad se podría dar. Está la ilusión de volver a la selección, pero no depende de mí", aseguró.

Andía además confesó que sigue de cerca los partidos de la selección chilena y alaba el trabajo de Martín Lasarte.

"Estamos siempre pendientes de los partidos de Chile. Se nota un gran trabajo del cuerpo técnico. Yo estoy para jugar, si me llaman bienvenido sea", cerró.