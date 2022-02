Chile está en un momento muy delicado. La Roja cayó ante Argentina y la esperanza de ir a Qatar 2022 se aleja en cada instante. Para que los dirigidos por Martín Lasarte mantengan la ilusión, deben derrotar a Bolivia en La Paz y esperar que rivales directos como Perú, Uruguay y Colombia no ganen. La calculadora de la fe está más vigente que nunca y en las Eliminatorias de la Conmebol puede suceder cualquier cosa.

¿Cómo va La Roja en las Eliminatorias a Qatar 2022?

La Roja está al borde del precipicio en el camino a Qatar 2022. Chile se encuentra en el 7° lugar con 16 puntos, mientras Uruguay que hoy estaría yendo a repechaje tiene 19 unidades. Perú ocupa el 4° lugar posee 20 puntos. Es por esto que la ilusión de los bicampeones de América pasa por ganar a Bolivia y que la Celeste y los del Rímac no puedan vencer a Venezuela y Ecuador respectivamente. Ambos seleccionados juegan en condición de local, por lo que la mesa está a su favor.

Chile vs Bolivia: Ir al Hernando Siles y enfrentar los más de 3.500 metros de altura siempre es complejo y más en la situación que está La Roja. Sin ilustres como Claudio Bravo, Arturo Vidal ni Eduardo Vargas, el seleccionado nacional necesita un triunfo. No hay más. Con 9 puntos en disputa, está a 4 unidades de la clasificación directa, por lo que no existe el margen de error.

Revisa a continuación la tabla de posiciones EN VIVO:

Revisa a continuación los resultados EN VIVO de los partidos de esta 16° fecha de Eliminatorias: